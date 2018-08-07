UOI3DAWlv_g На видео снято, как женщина-кондуктор отгоняет инвалида от автобуса, после чего возвращается в общественный транспорт. Автобус уезжает, а мужчина пытается его догнать. Директор автопарка, которому принадлежит автобус, пояснил, что мужчина нарушил правила дорожного двиджения. - Мы переговорили с водителем 39-го маршрута. Он объяснил, что мужчина выбежал и начал стучать по автобусу в тот момент, когда он уже отъехал от остановки. На этом участке дороги установлены видеокамеры и запрещается производить посадку и высадку пассажиров вне остановочного павильона. За это нарушение предусмотрен большой штраф. Далее мужчина обежал автобус и перегородил ему дорогу. В этот момент водитель смотрел в заднее зеркало, чтобы продолжить движение. Хорошо, что он вовремя заместил мужчину, который мог попасть под колеса. Кондуктор была вынуждена его отогнать, - рассказал директор ТОО "Батыс Дилижанс" Владимир Юркевич. Жители города также утверждают, что герой видеоролика часто попрошайничает возле центрального рынка.Скриншот с видео