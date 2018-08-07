В селе Шабдаржап, расположенном на границе с Атырауской области, весь летний период устойчивая засуха, почва песчаная. Чтобы вырастить здесь сельскохозяйственные культуры без полива не обойтись. Не дожидаясь ни от кого помощи, жители села сами взялись решить эту проблему. По инициативе Талгата Мухамедиярова воду в село решили брать из реки Урал. На собственные средства они проложили трубы, приобрели трансформатор и ёмкости для воды. - Сейчас вода есть уже в 54 дворах. У нас домов более 100. Подвели водопровод и к новой строящейся школе, чтобы потом поливались насаждения. К медпункту и почте тоже подведена вода, - рассказал житель села Талгат МУХАМЕДИЯРОВ. Ырысты Кайыргалиева любит посидеть в тени деревьев вместе со своим правнуком. В этом году появилась вода и деревья стали плодоносить. Даже старая вишня дала много ягод. - Весь двор зелёный! Ароматный! Когда не было воды, ничего толком не росло. Теперь всё пошло в рост. Первые овощи уже попробовали, - пояснила житель села Ырысты КАЙЫРГАЛИЕВА. В настоящее время строительство технического водопровода продолжается. В ближайшие дни планируется довести сеть до остальных 70 домов. Жители села уже почувствовали все преимущества. Поливаются огороды, вдоволь можно напоить скот, к тому же очень большая экономия в пользовании центральным водоснабжением. Чистая питьевая вода теперь направляется только по целевому назначению. - Конечно, мы очень рады. В каждом дворе теперь свой огород появился. От воды свежесть. В хозяйстве полностью используем техническую воду. Спасибо нашей молодёжи. Что смогли такое большое дело сделать! - заявил Кайратжан БАЙГАЗИЕВ. Техническое водоснабжение улучшит и внешний вид деревни, говорят жители. Не только во дворах, но и на улицах сельчане уже высаживают деревья.