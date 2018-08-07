В период проведения ОПМ было задействовано 195 сотрудников полиции, а для проверки автомашин, специализированных для перевозки скота и мясной продукции, на предмет наличия документации на перевозимый скот и мясо привлечено 22 специалиста сельского хозяйства. В пресс-службе ДВД Актюбинской области сообщили, что с для проверки автотанспортных средств создано 23 мобильные группы по перевозке скота и мясной продукции и 13 групп для проверки рынков и стихийных мест продажи мясной проудкции. - Всего за период проведения ОПМ проверено 33 автомашины, перевозившие скот, и 37 мясную продукцию, отработано 23 места скупки и сбыта скота и 26 мест скупки и сбыта мясной продукции. А также проверено 29 населенных пунктов, подверженных кражам скота, 60 ранее судимых за совершение краж скота. По итогам оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками управления криминальной полиции по «горячим следам» раскрыто 12 краж скота, раскрыты две ранее совершенные кражи и задержано 4 лица за совершение кражи скота, а также задержана преступная группа, долгое время занимавшаяся кражами лошадей на территории Иргизского и Айтекебийского районов, - рассказали в пресс-службе ДВД. Также в результате проведенных мероприятий по проверке автомашин полицейскими выявлено 9 фактов незаконной перевозки скота и мясной продукции. По словам полицейских, наиболее распространены кражи скота с вольного выпаса. В основном кражи скота совершаются, когда животные находятся на выпасе без присмотра. Не обнаружив животных, владельцы обращаются с заявлением в полицию, в большинстве случаев через большой период времени с момента пропажи животных. Кроме того, не все владельцы скота производят таврирование и биркование скота, что затрудняет раскрытие таких преступлений.