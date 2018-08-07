Самарский диагностический центр выставил на продажу компьютерный томограф Siemens Emotion 16. Компьютерный томограф 2006 года выпуска оснащен дополнительной врачебной консолью для ускорения параллельной работы по анализу данных КТ и имеет полный набор программных приложений для постпроцессинговой обработки полученных изображений: • количественная оценка атерокальциноза, • виртуальная колоноскопия и виртуальная бронхоскопия, • пакет программ для анализа анатомии и функции сердца, в том числе проведения КТ-коронарографии и КТ-ангиографии, • дентальное сканирование, • расчет объема новообразований, • сканирование в режиме динамического контрастного усиления, • все стандартные программы сканирования. Аппарат оснащен новой рентгеновской трубкой. Ценовые предложения просим высылать по e-mail: [email protected] На правах рекламы.