Более подробную информацию о поступлении, обучении и грантах КБТУ можно получить на сайте www.kbtu.kz или по телефону +7 (272) 357 42 42.

Летняя школа по программированию (ЛШП) при КБТУ открыта для учащихся 6–10 классов, желающих улучшить свои результаты в школьных олимпиадах по информатике, а также для студентов. В ЛШП приезжают школьники со всего Казахстана с разным уровнем подготовки – от начинающих изучать основы языка программирования до участников международных олимпиад по информатике. Двухнедельные курсы для атырауских и мангистауских школьников носили интерактивно–игровой характер. К примеру, их охватил восторг от посещения симулятора морского судна. – Сирены, шум воды и даже брызги как настоящие! – поделился впечатлениями один из подростков. – Когда вырастем, будем работать в море. Не забыли организаторы и о досуге ребят. В программу летней школы были включены спортивные состязания и прогулки по достопримечательностям Алматы. Пилотный образовательный проект запущен в рамках программы спонсорства и благотворительности одной из крупнейших нефтегазодобыващих компаний, действующих на территории Казахстана. Следует отметить, что АО «Казахстанско–Британский технический университет» успешно готовит студентов по нефтегазовым и морским специальностям, информационным технологиям, экономике и бизнес–администрированию. Вуз обеспечивает тесную взаимосвязь образования с инновационной и научно–исследовательской деятельностью, интегрируя науку в образовательный процесс и производство. Принципиальными целями и масштабными идеями университета являются создание научно–образовательного центра с высококвалифицированным научно– педагогическим потенциалом и развитой современной материально–технической базой, развитие дуального профессионального образования, подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих профессиональными и личностными компетенциями с целевыми ориентациями на финансовый, энергетический секторы, сферы высоких и информационных технологий и морской индустрии. Благодаря своей репутации одного из лучших вузов Казахстана и тесными связям с компаниями нефтегазового и других секторов, КБТУ открывает широкие возможности трудоустройства для своих выпускников. КБТУ активно сотрудничает с дочерними компаниями фонда, такими как КазМунайГаз, Казатомпром, Казахстан Темир Жолы, Air Atana, Kazakhtelcom, Самрук–Энерго, Казкоммерц и Халык Банки и более 200 другими. Эти компании являются не только партнерами КБТУ, обеспечивая университет финансовыми, технологическими и другими ресурсами, но также являются основными работодателями для выпускников КБТУ. В дополнение к компаниям фонда «Самрук–Қазына», КБТУ активно работает по вопросам трудоустройства выпускников с такими международными и национальными гигантами, как аудиторские компании Большой четверки – Тенгизшевройл, Halliburton, Danone, Procter & Gamble и многими другими компаниями.