Иллюстративное фото с сайта central.asia-news.com По информации управления по делам религии, сегодня в Атырауской области в общей сложности действует 12 точек реализации религиозной литературы. При чем 10 из них находятся в Атырау, остальные две - в г.Кульсары Жылыойского района. С начала года управлением по борьбе с экстремизмом ДВД Атырауской области было выявлено 7 фактов реализации жайнамазов и электронных религиозных книг в неустановленных местах. - На сегодняшний день трое продавцов решением суда были привлечены к ответственности согласно ст. 490 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях". Теперь каждый из них обязан выплатить штраф в размере 84 тысячи тенге. Остальные дела находятся на рассмотрении судебных органов, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Отметим, что для получения разрешения на реализацию религиозной литературы, необходимо обратиться в управление по делам религии Атырауской области либо в местный исполнительный орган. Торговля допускается в киосках, расположенные на территориях мечети либо в специальных точках продаж торговых центров. - Согласно закону РК «Об утверждении стандарта госуслуг в сфере религиозной деятельности» не допускается продажа религиозной литературы вблизи объектов образования и иных государственных учреждении. Расстояние таких торговых точек должно быть не менее 300 метров от социальных объектов, - уточнили в пресс-службе ДВД.