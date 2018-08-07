Как стало известно, действующий полигон твердо-бытовых отходов в Аксае вызывает очень много нареканий со стороны властей и жителей города. - К сожалению, на протяжении двух лет на территории полигона регулярно происходят возгорания. У населения сложился такой стереотип, что его намеренно кто-то поджигает, но это не так. Его никто не поджигает. Потому что это не выгодно тем, кто содержит этот полигон, - рассказал Санжар АЛИЕВ. Также стало известно, что полигон на данный момент обслуживает городское коммунальное хозяйство, которое находится на стадии банкротства. Сейчас прорабатывается вопрос по привлечению других предпринимателей, которые готовы взять в доверительное управление данный полигон. - Сейчас проводится конкурсная процедура. По итогам конкурса будет объявлен предприниматель, который возьмет в доверительное управление городское коммунальное хозяйство и будет в дальнейшем заниматься полигоном, сортировкой и утилизацией твердых бытовых отходов, - заявил Санжар АЛИЕВ. Стоит отметить, что на сегодняшний день из резерва местного бюджета выделены денежные средства на тушение пожара на полигоне ТБО. Аким Бурлинского района отметил, что раньше пожар тушили водой. Но с этого года было решено, провести буртование полигона, то есть засыпать сверху грунтом, чтобы предотвратить поступление кислорода, а в дальнейшем исключить возможность повторного возгорания.