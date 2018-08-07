Фото с сайта Tengrinews.kz Ребенок находился в наглухо закрытой спортивной сумке на жаре. Девочку нашла местная жительница. По некоторым данным, прежде чем ребенка нашли, он пробыл в сумке около 4 часов. Младенец едва не задохнулся. - Когда мы с дочками открыли сумку, ребенок был красным. Я сначала подумала, что он не живой. Побежала сразу к соседу - он врач. Все суетились вокруг, и вдруг ребенок заплакал, - рассказывает Асия Омарова. После этого ребенка доставили в больницу, врачи отметили, что девочке примерно 4 дня от роду, она абсолютно здорова, ее назвали Айым. Полицейские Туркестанской области разыскивают мать.