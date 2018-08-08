Иллюстративное фото из архива "МГ" К началу нового учебного года Министерство образования и науки РК разошлёт инструктивное письмо о том, что рабочие тетради – это дополнительный материал для обучения и применять их необязательно, сообщили в ведомстве. Требования школ к родителям о покупке рабочих тетрадей для учащихся начальных классов незаконны, подчеркнул вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. - Приобретать и использовать рабочие тетради необязательно. Это вспомогательный материал, который может быть только рекомендован. Мы будем применять соответствующие меры, если школы незаконно требуют купить рабочие тетради. Но мы не можем запретить их использование, – сказал вице-министр. Асхат Аймагамбетов добавил, что хрестоматии к различным предметам тоже необязательны. - Родители жалуются, что школьные рюкзаки очень тяжёлые из-за обилия книг. Это и является причиной, потому что иногда рабочая тетрадь по размеру не меньше самого учебника. МОН совместно с Министерством здравоохранения разрабатывает чёткие стандарты по всем учебникам, рабочим тетрадям и другим учебным пособиям, – сказал он. Глава министерства Ерлан Сагадиев на заседании Правительства сообщил, что в школах перестанут готовить к ЕНТ, а также рекомендовал всем местным исполнительным органам обратить внимание на вопрос строительства новых школ, чтобы избежать трёхсменной системы.