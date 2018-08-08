Иллюстративное фото из архива "МГ" И.о. акима поселка Круглоозерное Татьяна Сумкина рассказала, что вопрос о переименовании улиц назрел уже давно. Как выяснилось, на общем сходе было решено поменять названия 30 улицам. - Практически на каждой отчетной встрече местные жители поднимали вопрос о переименовании улиц. Мы пошли на встречу и 7 июня в местной городской газете дали сообщение о том, что будут проводиться общественные слушания по поводу переименования улиц. Слушания прошли 9 июля. На них присутствовали местные жители и общественники. Мы обсудили этот вопрос, все граждане нас поддержали. Теперь этот вопрос будет вынесен на обсуждение на сессии областного маслихата, а затем уже в комиссию по ономастике. Также хочу сказать, что финансовых затрат на это не требуется, - рассказала Татьяна Сумкина. По словам и.о. акима поселка, менять названия будут только тем улицам, чьи названия устарели идеологически.