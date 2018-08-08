По сообщению пресс-службы ДЧС Атырауской области, 5 августа в 05.55 на пульт единой дежурной диспетчерской службы "112" ДЧС Атырауской области поступила информация о том, что на пятом этаже дома №169 «Б» по пр. Азаттык горит квартира. Первыми к месту происшествия прибыли огнеборцы из пожарной части №2 г.Атырау, которая ближе всех расположена от места пожара. Установив автолестницу АЛ-32 к балкону, выяснили, что в квартире №59 горит кухня, а хозяин квартиры стоит на балконе и зовет на помощь. - Пожарные оперативно поднялись по лестнице на 5 этаж и спустили пострадавшего вниз. Пострадавшим оказался 54-летний хозяин квартиры. После чего огнеборцы приступили к тушению пожара. Благодаря оперативности и слаженности сотрудников службы пожар был ликвидирован за 20 минут, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. Отметим, что участие в спасении мужчины с балкона горящей квартиры принимали - старшина граждаской защиты Какимжан Дидаров, сержант гражданской защиты Бержан Абиров, а также младший сержант Куантай Рамазанов. Также в ликвидации пожара были задействованы 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров.