Иллюстративное фото с сайта Patrul.kz

В апреле текущего года подсудимый сбыл бумажный сверток высушенной марихуаной общим весом 0,68 грамма местному жителю за 5 тысяч тенге. На судебном заседании сбытчик наркотических веществ и его адвокат добровольно изъявили желание заключить процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

- Приговором суда подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 297 УК "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ их аналогов". Сбытчику марихуаны назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Суда №2 г.Атырау.