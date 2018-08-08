Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель начальника МПС ДВД ЗКО Кенжебек КУСПАЕВ рассказал, что переполненный общественный транспорт - это благополучная обстановка для работы карманных воров. - За 7 месяцев этого года в общественных местах совершено 828 преступлений, из них 115 - это карманные кражи. Сотрудниками полиции было раскрыто 31 карманная кража. Данный вид преступления доказать очень тяжело, так как сами потерпевшие не сразу узнают, что их обокрали, обращаются в полицию спустя большое количество времени. Здесь речи о раскрытии преступления по горячим следам быть не может. Также при совершении карманных краж свидетелей почти не бывает. Доказать факт кражи очень трудно. Поэтому в первую очередь мы проводим профилактику преступлений, - заявил Кенжебек КУСПАЕВ. Стоит отметить, что на брифинге присутствовали и представители пассажирских перевозок, которых попросили установить камеры видеонаблюдения в салонах общественного транспорта. По словам Кенжебека КУСПАЕВА, камеры могут значительно снизить количество карманных краж, а также помочь при раскрытии дела. - Наш общественный транспорт сейчас находится в плачевном состоянии. Автобусы старые, а ремонт очень дорого обходится. Пусть субсидируют, купят новые автобусы или повысят цены на проезд - тогда будут новые автобусы. Будут и камеры, - заявил представитель ТОО "ОралТехСервис" Александр НИКОЛАЕВ. Как стало известно, сотрудники МПС проводят профилактические мероприятия - в салонах автобусов транслируются специальные ролики о карманных кражах, расклеены плакаты, раздают памятки пассажирам. Карманные воры состоят на учете. Но, по словам полицейских, безопасность личного имущества в руках самих же граждан. - Согласно Закону РК "Об участии граждан в охране общественного порядка" предусмотрено поощрение любого гражданина, который оказал содействие в раскрытии преступления. Размер разового вознаграждения составляет до 10 МРП, а это более 20 тысяч тенге. Для этого из областного бюджета в этом году выделено 4 млн тенге, - заявил Кенжебек КУСПАЕВ.