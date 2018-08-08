Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, за 8 месяцев этого года на территории области зарегистрировано 169 ДТП, в них получили травмы 188 человек. В прошлом году за аналогичный период по области произошло 188 ДТП, получили травмы 235 человек. - Но при этом у нас возросло количество погибших на 56%. То есть в ДТП погибли 58 человек. За последние 2 дня погибли 2 человека. Поэтому с 7 по 10 августа проводится республиканская акция "Безопасная дорога". В период акции сотрудники полиции будут останавливать автотранспорт, полностью проверять наличие всех документов, техническое состояние автомашины, - рассказал заместитель начальника МПС ДВД ЗКО Кенжебек КУСПАЕВ. Стоит отметить, что в рамках акции "Безопасная дорога" проверку пройдет и весь общественный транспорт города.