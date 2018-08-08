Аким Бурлинского района Санжар АЛИЕВ рассказал, что на территории района проходит 804 км автодороги, в том числе – 72 км – республиканского, 203 км – областного, остальные районного значения. Из них асфальтировано только 41,9 %, остальные дороги требуют капитального ремонта. - Общая протяженность дорог внутри города составляет 156 км, из них с асфальтобетонным покрытием 94,9 км или 61% от общей протяженности дорог, с грунтовым покрытием 61,1 км или 39%. В этом году запланировано асфальтировать еще 6 улиц общей протяженностью 3,6 км, - сообщил Санжар АЛИЕВ. - В этом году завершим реконструкцию дороги по ул.Ихсанова, будем проводить капитальный ремонт дороги по 8 улицам города Аксай – Акбулакская, Элеваторная, Безымянная, Пролетарская, Байжиен,средний ремонт ул.Утвинской, средний ремонт ул.Дружбы Народов и ул.Тихоненко. Кроме того, завершается реконструкция части дороги Аксай – Жымпиты (53-68 км), обустроено 15 км подъездной дороги Акбулак из гравийно-щебеночной смеси, также завершается капитальный ремонт дороги по ул.Достық в с.Бурлин. Объявлен конкурс на ремонт дороги в с.Пугачево. Помимо этого, аким Бурлинского района рассказал, что в Аксае ведутся работы по реконструкции и монтажу наружных тепловых сетей и горячего водоснабжения в 4 и 5 микрорайонах. Срок сдачи проекта намечен на 1 октября 2018 года. - В настоящее время завершены работы по реконструкции тепловых сетей 1-го микрорайона г.Аксай, износ которых свыше 80%, в настоящее время проводятся изоляционные работы. Работы по реконструкции тепловых сетей 2 микрорайона г.Аксай будут начаты в 1 декаде августа и закончатся 1 октября. Для обеспечения резерва питьевой воды для нужд г.Аксай ведутся работы по запуску насосной станции ІІІ-го подъема Акбулакского водозабора, - рассказал Санжар АЛИЕВ.