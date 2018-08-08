Фото из архива "МГ" По информации ДЧС Атырауской области, в минувший вторник, 7 августа, в поселке Актогай сотрудники ГУ "ЗРАОСО" КЧС обнаружили тело 17-летнего подростка, который утонул в реке Урал при купании в необорудованном для этого месте. - Тело подростка было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции для дальнейшего расследования, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.