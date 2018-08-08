Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела управления образования по ЗКО Светланы Темиргалиевой, в ЗКО заключены договоры с транспортировщиками и в ближайшее время они начнут доставку из Алматы в область. - Как положено были проведены тендеры и определены транспортировщики учебников в ЗКО, - сообщила Светлана Темиргалиева. - Согласно правилам, были сделаны заявки, заключены договоры и внесена предоплата поставщику книг. С 10 августа начнется транспортировка книг в область. Стоит отметить, что на днях министр образования РК Ерлан Сагадиев заявил, что у Астаны, Туркестанской и Западно-Казахстанской областей, в частности Зеленовский район, есть риск остаться без обновлённых книг, так как акиматы попросту не успевают решить вопрос с транспортировкой. Однако управлении образования ЗКО заверили, что учебники к 1 сентября будут в школах. Руководитель отдела образования Зеленовского района Серик САФИУЛЛИН заявил, что школьники сядут за парты с новыми учебниками. - Однозначно, к 1 сентября учебники в школах района будут, - заявил Серик Сафиуллин. - Поставка книг у нас по графику с 10 августа. Методисты 13 августа будут в Алматы, будет производиться отгрузка книг и учебники приедут в район к началу нового учебного года. Также в управлении образования ЗКО пояснили, что помимо учебников, хрестоматиями и рабочими тетрадями будут обеспечены ученики только 1 классов и классов предшкольной подготовки. - Ученики 1 классов и классов предшкольной подготовки получат рабочие тетради к учебникам бесплатно. В остальных классах рабочие тетради бесплатно выдаваться не будут, однако принуждать родителей приобретать эти тетради за свой счет в школах не будут, - сказала Светлана ТЕМИРГАЛИЕВА. Нужно отметить, что в 2017 году по обновленной программе обучались дети 1, 2, 5 и 7 классов. В этом году по так называемой "обновленке" будут учиться школьники 3, 6 и 8 классов.