Если Вам нужны деньги, а Вы еще не решили, где их взять – скорее обращайтесь за кредитом в Банк ВТБ (Казахстан). Оформив заём, Вы станете участником акции «Приближай желаемое», по результатам которой банк разыграет 9 денежных призов, главный из них – один миллион тенге! За время своего существования банк помог тысячам казахстанцев осуществить свои мечты и не собирается на этом останавливаться. Еще в мае ВТБ запустил Акцию среди заемщиков «Приближай желаемое», в рамках которой в конце июля уже состоялся первый розыгрыш призов! В итоге главный приз 1 000 000 тенге достался клиенту банка из Алматы, приз за второе место – 500 000 тенге уехал в столицу и еще 7 призов по 100 000 тенге выиграли жители Актау, Атырау, Шымкента, Караганды, Павлодара, Кызылорды и Актобе. - По многочисленным просьбам наших клиентов мы продлили Акцию «Приближай желаемое» до 24 августа 2018 года. Принять в ней участие могут клиенты банка, оформившие до указанного периода услугу "кредит наличными" или "рефинансирование". Второй розыгрыш призов состоится 29 августа 2018 года. На нем мы вновь разыграем один приз номиналом 1 000 000 тенге, еще один в размере 500 000 тенге и 7 призов по 100 000 тенге. Так что если Вам нужны деньги, приходите к нам! У Вас появится возможность не только получить заём, но и быстрее его закрыть, - говорит директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Атырау Асхат Мусагалиев. Банк предлагает не откладывать лучшие моменты, жить здесь и сейчас! Беззалоговые кредиты - самый популярный банковский продукт среди казахстанцев. И этому есть объяснение, ведь займы – это деньги, которые люди тратят на действительно необходимые вещи или на получение ярких впечатлений и эмоций. Именно кредиты помогают нам приобрести долгожданную квартиру или комфортабельный автомобиль, провести свадьбу или оплатить образование детям, наконец-то отправиться в путешествие или поправить собственное здоровье. Заполнить заявку на кредит можно на сайте банка, не выходя из дома. Сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает кредиты наличными по весьма привлекательным ставкам на сумму до 4 000 000 тенге, сроком до 5 лет. Подробности об Акции «Приближай желаемое» можно также узнать по номеру 5050 бесплатно с мобильного.   ВТБ банк Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК. Новости компании