Иллюстративное фото с сайта www.liter.kz По его словам на территории района ведется строительство установки комплексной подготовки газа на месторождении Кожасай Байганинского района, который реализует ТОО «Gas Proсessing Company». - Новая установка позволит увеличить переработку попутного газа и освоить выпуск новых видов продукции. Ежегодная мощность составит 300 млн м3 сухого отбензиненного газа, 37 тысяч тонн пропано-бутановой технической смеси, 5400 тонн газового конденсата и 10 500 тонн серы. Новый завод позволит улучшить экологию в целом, в области, так как попутный газ не будет сжигаться через факел. Строительство установки комплексной подготовки газа будет завершено в текущем году, - рассказал Жандарбек Жанабай. В настоящее время в строительстве объекта задействованы 450 человек, в период эксплуатации будет создано 258 рабочих мест.