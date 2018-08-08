MniHEyYWyQE Как рассказали в пресс-службе ДВД Атырауской области, несчастный случай едва не произошел в минувшие выходные. Инспектор ЦОУ УВД г.Атырау Айсулу Абилкасова в ходе дежурного обследования своей территории заметила странное поведение девушки, которая стояла на середине моста в микрорайоне Жилгородок. - За время оповещения патрульных бригад девушка уже успела перебраться за перила моста. Экипаж «Батыс-18» прибыл на место за считанные минуты. Сотрудники БДПП МПС УВД г.Атырау Азамат Тлепкалиев и Бекжан Мырзагалиев бросились спасать девушку. Несмотря на все попытки полицейских вытащить девушку из-за железных оград моста, она упорно пыталась свести счеты с жизнью, - рассказывает пресс-секретарь ДВД Назымгуль Кайсагалиева. Увидев все происходящее, на помощь сотрудникам полиции подоспели двое прохожих - Сагынжан Гиззатуллин и Амантай Илиев. По команде младшего лейтенанта Азамата Тлепкалиева один из парней перебрался через перила моста, после чего общими усилиями девушку удалось вытащить обратно на мост. - Мое внимание привлекло резкое движение патрульной машины на мосту. Я последовал за полицейскими, а затем увидел, что девушка пытается спрыгнуть с моста. Сначала мы немного растерялись от увиденного, но потом поспешили помочь, - рассказывает Сагынжан Гиззатуллин. - Я хорошо плаваю, поэтому спокойно перелез через перила моста. Сотрудники полиции работали слаженно, я был уверен, что в случае чего они подстрахуют меня. В итоге все закончилось благополучно, - говорит Амантай Илиев. 7 августа во время вечернего развода Амантай Илиев и Сагынжан Гизатулин, оказавшие содействие полиции в спасении девушки, были награждены благодарственным письмом руководства УВД г.Атырау. Как стало известно, в тот день парни ехали на вечернюю смену, оба являются работниками типографии ТОО «Атырау-Акпарат». - На данный момент по данному факту ведется досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Сотрудники БДПП МПС УВД г.Атырау младший лейтенант Азамат Тлепкалиев и младший сержант Бекжан Мырзагалиев будут представлены к наградам, - уточнила Назымгуль Кайсагалиева.