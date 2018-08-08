В Уральске во дворе многоэтажки сгорел автомобиль (видео)

Пожар произошел во дворе многоэтажке по ул. Мункеулы, 85/6, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". xFClHImaLds Как сообщили в ДЧС ЗКО, на пульт пожарных сигнал о горении поступил в 14.57. - Поступил сигнал о том, что во дворе дома по ул. Мункеулы, 85/6 горит автомобиль марки "Ауди 80". Пожар был локализован в 15.20 и ликвидирован в 15.30. Причина, ущерб и виновные лица устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.