10 групп по 15 работников АО «Жайыктеплоэнерго» собирают долги за тепло и горячую воду. За неделю обхода, с 30 июля по 3 августа, было собрано 2 млн тенге.

рупный долг оплатил абонент, проживающий по ул. Циолковского,16/1 оплатил 200 тысяч тенге. Житель 5 мкр. погасил долг в размере 100 тысяч тенге. Абонент, проживающий в мкр. Строитель оплатил 50 тысяч тенге. По ул.Производственная, д.3 был погашен долг в размере 80 тысяч тенге. А также абонент, проживающий в мкр. М.Монкеулы, 108/4, оплатил долг в размере 90 тысяч тенге. Жильцы дома по ул.Молдагуловой, 14 оплатили долг в 100 тысяч тенге. Абонент, проживающий по адресу: ул. Саратовская, 20 погасил долг в размере 50 тысяч тенге, - рассказали в акимате города Уральск.

своевременно оплачивать долги за тепло и горячую воду.