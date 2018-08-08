По данным РГП "Казгидромет", 9 августа в Уральске ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха составит +26 градусов, ночью +16. Дождь с грозой ожидается в Атырау. Днем будет +37, а ночью +23 градуса. +33 градуса и дождь с грозой ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +22 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют облачную погоду. Днем температура воздуха составит +27 градусов, ночью +16.