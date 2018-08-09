Вместе с тем, по данным НПП РК «Атамекен», по сравнению с соседними странами стоимость дизельного топлива в Казахстане ниже: Казахстан - 0,48 долл./литр (или 165 тенге), Россия – 0,69 долл./литр (дороже на 43,8%), Узбекистан – 0,59 долл./литр (+22,9%), Украина – 1 долл./литр (в 2 раза).Также по данным департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП, сегодня доля пшеницы в общей посевной площади составляет 54,8%. Урожайность пшеницы за последние 5 лет не превышает 12 ц/га (для сравнения: в развитых странах при таких же осадках 30-50 ц/га). В прошлом году средние затраты на возделывание пшеницы составляли 35-40 тыс. тенге на 1 га, из которых 12% - затраты на ГСМ. Фермеры продавали зерно на рынке по 42 тыс. тенге за тонну. То есть, с 1 га зарабатывали в среднем 50,4 тыс. тенге или 26% от затрат. Таким образом, можно отметить очень низкую экономическую эффективность выращивания пшеницы, и данный факт отмечается из года в год. В случае сохранения фермерами ориентира на выращивание пшеницы, единственным выходом для повышения экономической эффективности является увеличение урожайности с гектара. Также урожайные земли можно использовать эффективнее за счет диверсификации посевных площадей, считают в департаменте агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП РК «Атамекен».
