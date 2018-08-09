Вместе с тем, по данным НПП РК «Атамекен», по сравнению с соседними странами стоимость дизельного топлива в Казахстане ниже: Казахстан - 0,48 долл./литр (или 165 тенге), Россия – 0,69 долл./литр (дороже на 43,8%), Узбекистан – 0,59 долл./литр (+22,9%), Украина – 1 долл./литр (в 2 раза).

Иллюстративное фото из архива "МГ" Вместе с тем, министерство не может повлиять на конечную стоимость дизельного топлива, поскольку цена формируется в условиях рыночных отношений. - Хочу подчеркнуть, что в Казахстане не существует удешевленного топлива, государство его не субсидирует. Цена формируется в рыночных условиях... То, что нефтегазовый бизнес вносит лепту в недопущение роста цен – это их волеизъявление... Хотя, необходимо отметить, что с 1 июня по 1 ноября 2018 года применяется новый акциз на производство дизельного топлива – это 9300 тенге с тонны (ранее акциз составлял 540 тенге, - прим.авт.), - сообщил Болат Акчулаков. О том, как все же формируется цена рассказали сами представители нефтегазовых компаний. К примеру, ТОО «КазМунайГаз Өнімдері» из общих 394 тонн поставляет на рынок около 140 тонн. Акиматы в областях методом конкурса определяют операторов, которые распределяют полученные объемы между потребителями. - В ряде регионов мы также выступаем в качестве оператора. Если отпускная цена дизтоплива на заводе 148-149 тенге за литр, то с учетом доставки на нефтебазы мы отпускаем по предоплате: в Костанайской области – по 165-166 тенге, в Акмолинской – по 166-167 тенге, в ВКО – по 169-170 тенге, в СКО – по 168-169 тенге за литр. Дороже мы не отпускаем! Но, нужно понимать, что кроме нас на рынке работают и другие операторы, за которых мы уже не в ответе, - заявил Генеральный директор ТОО «КазМунайГаз Өнімдері» Куандык Кулмурзин. Он также добавил, что одним из инструментов пресечения роста цен на местах может стать включение недобросовестных операторов в соответствующий реестр на региональном уровне, с последующим недопущением к участию в конкурсе. Нет прямой зависимости между конечной стоимостью дизтопилва и ценой на нефть, уверен исполнительный директор по развитию нефтегазовой и энергетической отрасли Ассоциации KAZENERGY Рустем Кабжанов. - Увеличение цены за баррель не означает, что дополнительные деньги идут в карман недропользователям. Те обязательства, которые они взяли на себя при более низкой цене за баррель были отсрочены и скорректированы. И сейчас, в период увеличения цены, исполняются. Ведь когда цена падала до 30-ти долларов за баррель – все затраты ложились на плечи нефтегазовых компаний, но объемы поставок сырья на заводы никто не уменьшал и никому не было интересно за какие деньги будет добыта и поставлена эта нефть. Она поставлялась. И меньше налогов в бюджет не платилось. Поэтому, объемы значительны и предприятия которые выполняют обязательства по поставке нефти для переработки – выполняют их неукоснительно, - отметил Рустем Кабжанов. Вице-министр энергетики Болат Акчулаков, добавил, что в текущем году три нефтеперерабатывающих завода страны должны произвести 4,5 млн тонн дизельного топлива, которые закроют 90% потребности в горючем. При этом, поставщики сырья и производители дизтоплива являются доминантами на рынке и постоянно подвергаются контролю со стороны антимонопольного ведомства на предмет необоснованного повышения цен.Также по данным департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП, сегодня доля пшеницы в общей посевной площади составляет 54,8%. Урожайность пшеницы за последние 5 лет не превышает 12 ц/га (для сравнения: в развитых странах при таких же осадках 30-50 ц/га). В прошлом году средние затраты на возделывание пшеницы составляли 35-40 тыс. тенге на 1 га, из которых 12% - затраты на ГСМ. Фермеры продавали зерно на рынке по 42 тыс. тенге за тонну. То есть, с 1 га зарабатывали в среднем 50,4 тыс. тенге или 26% от затрат. Таким образом, можно отметить очень низкую экономическую эффективность выращивания пшеницы, и данный факт отмечается из года в год. В случае сохранения фермерами ориентира на выращивание пшеницы, единственным выходом для повышения экономической эффективности является увеличение урожайности с гектара. Также урожайные земли можно использовать эффективнее за счет диверсификации посевных площадей, считают в департаменте агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП РК «Атамекен».