Так, в обменниках города американская валюта продается по 357 тенге, купить доллар можно за 352 тенге. Российский рубль в обменных пунктах с утра продается по 5,47 тенге, покупка составляет 5,32 тенге. Нужно отметить, что на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи 9 августа средневзвешенный курс доллара составил 353,53 тенге, таким образом нацвалюта подешевела 5,39 тенге по сравнению с 8 августа.