Ранее действующие гидросооружения пришли в негодность. Из-за этого повышается концентрация соли в воде и уменьшаются рыбные запасы. Сейчас при областном акимате создана специальная комиссия. Она будет заниматься разработкой первоочередных мер по спасению Шалкара. По данным специалистов, только за последние 10 лет количество воды в озере сократилось с двух до полутора миллиардов кубометров. В 2008 году землетрясение ускорило процесс обезвоживания. - Сейчас вода отошла от существующих ранее берегов. В воде увеличилось количество водорослей. Очистить от них озеро очень тяжело. Нужно использовать метод невода. Во многих частях озера вода становится серой. Увеличивается концентрация сероводорода. Сюда надо подать пресную воду. Раньше действовал канал Жайык-Шалкар. Сейчас действует только 550 метров канала. 47 километров водовода нужно очищать от леса и ремонтировать, - сообщил представитель общественного объединения "Таза Булак" Владимир Горшков. Когда-то Шалкар славился рыбными запасами. В последнее время в озере практически нет леща и судака, исчезает сазан. Несколько лет назад озеро отдали в аренду предпринимателям, которые не зарыбляли водоем. Сейчас Шалкар вернули в госсобственность. - Участились случаи замора рыбы. Шалкар расположен в низине, и все бытовые стоки стекают сюда. Из-за этого в воде наблюдается повышенный фон органических веществ. Идет бурный рост водорослей и снижается содержание кислорода в воде. Мелкая рыба не успевает покидать мелководье и гибнет, - отметил сотрудник Казахского НИИ рыбных запасов Аркадий Ким. По первоначальным расчетам для зарыбления Шалкара необходимо выпустить в озеро порядка 2 млн мальков. Это обойдется в 60 млн тенге. Ученые и природоохранные ведомства сейчас готовят технико-экономическое обоснование для спасения водоема. Необходимо восстанавливать гидротехнические сооружения. - Раньше ежегодно в Шалкар поступало до 100 млн кубометров воды из действовавших каналов – Жайык-Шалкар и канал из реки Барбастау. В последнее время вода становится более соленой. Необходимо не только очищать озеро от водорослей, но и сажать на дне озера новую растительность, - отметил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Махамбет Ихсангали. Стоит отметить, что дело спасения Шалкара не одного дня или даже года. Это долгая и кропотливая работа, которая требует вложения немалых денег.