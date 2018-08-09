Если 9-летней Насте Бузгон не провести операцию вовремя, она не сможет ходить, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
9-летней Анастасии срочно требуется операция на позвоночник. Провести эту операцию можно в Московской клинике имени Бурденко. Она прошла обследование и ей был поставлен диагноз - спина бифида, липома конуса спинного мозга, фиксированный спинной мозг, терминальная сирингомиелия. Другими словами, расщепление позвоночника – дефект закрытия позвоночного столба. Поражение у девочки видно на спине. Лечение, как правило, хирургическое. При этом у Насти на спине явно выраженная опухоль.
- Летом мы провели обследование в Москве и нам сказали, что Насте требуется операция, в противном случае у нее откажут ноги и она не сможет ходить. Дальше последствия будут хуже. Из-за липомы у дочери нарушение в органах таза. То есть в будущем у нее из-за неправильной работы почек и мочевого пузыряначнутся отеки и другие более ужасные последствия. В Москве врачи сказали, что возьмутся за проведение операции, - рассказала мама Насти Любовь КИРКИНА.
На операцию и проживание нужно 3 миллиона тенге. У семьи этих денег нет. Женщина одна растит 3 детей. Муж ушел из семьи и в лечении младшей дочери не помогает.
- Я снова вынуждена просить у людей помощи, потому что нам просто необходима эта операция. Я очень боюсь, что с Настей что-то случится, если не провести операцию. Я благодарна всем, кто вот уже не первый год помогает нам, перечисляя средства. Спасибо всем огромное, - говорит Любовь КИРКИНА.
Нужно отметить, что мама Насти не в первый раз обращается с просьбой о помощи к людям. Анастасия БУЗГОН инвалид
детства, у нее спинномозговая грыжа. На фоне этого заболевания у девочки в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. Мама начала сбор денежных средств, для проведения операции в Самаре. При помощи неравнодушных людей нужную сумму
им все-таки собрать удалось. 6 сентября девочке успешно провели операцию
. На повторную операцию девочке требовалось 400 тысяч тенге
. После того, как деньги были собраны, мама с девочкой выехали в Самару и ей провели операцию. После этого выяснилось, что у девочки синегнойная инфекция, ей требуется лечение в Самаре. Деньги также помогли
собрать читатели сайта.
Желающие помочь девочке могут перечислить деньги по следующим реквизитам:
Народный банк Казахстана KZ286012353000016141
Сбербанк России KZ36914CP64324836318 (только в рублях), KZ84914CP39886366491 ( в тенге)
Карта Сбербанка России 4263 4472 9520 8158 (в тенге), номер счета в Сбербанке KZ8491CP39886366491 (в тенге)
Номер карты Сбербанка: 4424 6400 1069 0611 (в рублях)
Киви-кошелек: 87471631562
Депозит в Каспий банке 780312402466 ИИН 780312402466
Номер карты Каспи голд 5169493191223133
Также можно связаться с мамой девочки по телефонам: 87471631562 и 87769138642.