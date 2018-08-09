На сегодняшний день в Исатайском районе насчитывается только две теплицы. В основном сельчане занимаются животноводством с учетом местных почвенно-климатических условий. Одна из теплиц принадлежит жителю села Хамита Ергалиева Гадильжану Балмолдину. И хотя мужчина по своей основной специальности водитель, его начинания в аграрном хозяйстве уже дали первые результаты. - Когда дети подросли, я задумался над созданием собственного дела. Раньше никогда не занимался растениеводством. Даже огорода своего не было. Однако если человек ставит перед собой цель и упорно идет к ней, то ему никакие преграды нипочем. В этом я убедился на собственном опыте, - рассказывает сельчанин. Два года назад Гадильжан Балмолдин обратился в районный филиал палаты предпринимателей Атырауской области за советом по открытию бизнеса. Консультанты палаты посоветовали мужчине пройти обучение по проекту «Бизнес-Советник». Окончив курсы , начинающий предприниматель подал заявку на получение льготного кредита от Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства. - В первое время было очень сложно, ведь тепличное хозяйство – это совсем новое для меня направление. Также и с оформлением кредита пришлось повозиться. Но я не опустил руки. В конце прошлого года мне удалось получить льготный кредит в размере 5 млн тенге. Эти средства мне нужно вернуть в течение четырех лет. Мне предоставили отсрочку по выплате кредита сроком на полгода. Думаю, что проблем с его закрытием не возникнет. На полученные деньги я построил теплицу. Сейчас трудимся здесь всей семьей, - сообщил предприниматель. В новой теплице сельчанин посадил огурцы сорта гуннар. По его словам, это гибрид огурца раннего срока созревания, выведенный селекционерами голландской компании «Энза Заден». Срок от всходов до плодоношения составляет 38-45 дней. Сорт вынослив перед неблагоприятными условиями окружающей среды, а также способен адаптироваться к высоким концентратам солей в грунте. Гадильжан Балмолдин уже успел получить до 300 кг урожая со своей теплицы. Первыми потребителями продукции агрария стали местные жители.