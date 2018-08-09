Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала менеджер рекламного отдела ТОО "КазТрансСервис" Молдир БЕКЕЕВА, в марте текущего года программа уже была запущена в пилотном режиме на линии 51 маршрута сообщением Круглоозерное - Уральск. - 51 маршруту было предоставлено все необходимое оборудование в виде терминала и карты кондуктора. В результате отслеживания работы в течение полугода оборудование работало без поломок, а система без сбоев и показала себя с положительной стороны. С 13 августа этого года оплата за проезд картой запускается в трех городских маршрутах - 5, 7 и 39. Карты можно приобрести у представителей и в точках продаж. Наши представители будут находиться в автобусах в специальных униформах и проведут информационную работу по транспортной карте с пассажирами. В конце сентября наша компания планирует внедрить систему по всем маршрутам города, - заявила Молдир БЕКЕЕВА. По словам представителя транспортной компании, оплачивая проезд картой, горожане смогут сэкономить время и деньги, избавить себя от проблем с тяжелой мелочью, а также от отсутствия сдачи во время оплаты крупными купюрами. - Стоимость карты составляет 400 тенге. Срок службы 5 лет. Приобретая карту, пассажиры будут иметь один бесплатный проезд. Пополнив карту на 2 тысячи тенге и более, 5 тенге будут возвращаться в виде бонусов с каждой поездки. Карта пополняется через сайт, приложение и терминалы kaspi. В данный момент разрабатываются другие способы пополнения карты, - рассказала Молдир БЕКЕЕВА. Стоит отметить, что в городе будут действовать три вида оплаты за проезд. Это оплата с помощью смс, оплата с помощью транспортной карты и кондукторы, которые также будут принимать оплату за проезд наличными и выдавать электронный билет установленного образца. Напомним, в марте нынешнего года в автобусе №51, который ездит в поселок Круглоозерное, в пилотном режиме был запущен проект по оплате проезда картами. Тогда инвестор за свои деньги купил карты и оборудование для принятия платежей и пока альтернативный вид оплаты работает только на одном маршруте. Только за месяц было продано более 100 штук карт оплаты.