Уральцы с плакатами вышли на улицу, чтобы отстоять сквер
На месте сквера хотят построить гостиницу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
История со сквером по улице 8 Марта в Уральске началась два года назад. Жители улицы были возмущены, когда там начали спиливать деревья.
Вечером 8 августа жители данной улицы пришли к скверу с плакатами. Единственным их требованием стало не уничтожать зеленые насаждения.
В прошлом году жители улицы обратились с иском в суд.
- Решение суда было в нашу пользу, и не потому что судьям было жалко деревья, а потому что сделка была признана незаконной. Это не мы решаем. Суд проверил все документы. Мы как жильцы ходили на два суда, оба суда приняли решения в нашу пользу. После подачи апелляции суд в Астане дал разрешение на строительство, то есть решения двух наших судов признали недействительными. Неужели в Астане думают, что наши суды ничего не соображают? Сейчас мы снова требуем, чтобы нам оставили сквер, потому что здание будет занимать даже большую часть дороги и весь снег будет падать на наши дома и столбы. Ни скорая, ни пожарная не проедут. В прошлом году здесь сгорели три дома, потому что пожарные не могли проехать. Мы просим оставить сквер для детей, - говорит жительница улицы 8 Марта Татьяна Горбунова.
По словам Людмилы Вдовиной, теперь они намерены обратиться к председателю Верховного суда и генеральному прокурору РК, а также обратиться с письмом президенту Казахстана.
- Я живу на этой улице с 1973 года. В свое время "Зеленстрой" высадил все эти деревья. Здесь ничего не выросло просто так. Кругом дороги и поток автомашин. Деревья нам просто необходимы. Мы просим оставить в покое этот сквер, пусть он останется для детей, - говорит пенсионер Саин Султанов.
Стоит отметить, что к скверу прибыли полицейские и сотрудники акимата, которые сообщили собравшимся, что митинг не был согласован с акиматом. После того как полицейские записали данные собравшихся, люди разошлись.
Напомним, разногласия жильцов улицы 8 марта и предпринимателя Васильевой начались в 2016 году, когда в сквере стали массово вырубать деревья. Выяснилось, что земельные участки площадью по 0,1000 га для строительства и обслуживания жилого дома по улице 8 Марта между улицами Амазова и Победы были предоставлены гражданам Фаткуллину и Шамшиеву ещё в середине 2005 года. Постановление было принято акиматом города на основании заявления граждан Фаткуллина и Шамшиева.
В апреле 2017 года участок земли, некогда полученный Фаткуллиным приобрела некая Васильева, она обратилась в акимат Уральска с ходатайством об изменении целевого назначения этого земельного участка под строительство гостиницы.
Позже в ЖКХ Уральска сообщили, что вырубка деревьев происходит на частной территории и что хозяин участка обязался высадить деревья в другом месте в соотношении один к трем.
Сама же Васильева считает, что это заросли деревьев и никаких доказательств того, что это сквер у жильцов улицы нет. К тому же женщина на судебном заседании заявила, что благоустроит участок после строительства.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
