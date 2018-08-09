Девочка выкурила сигарету и прилюдно бросила окурок на автостанции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта elpais.com Иллюстративное фото с сайта elpais.com

Судом мать малолетней курильщицы признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.435 КоАП РК "Мелкое хулиганство", на ответчицу наложен штраф в размере 11 785 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу.

Ерлан ОМАРОВ

Административное дело в отношении матери несовершеннолетней матери девочки было рассмотрено в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области - 15-летняя дочь подсудимой, находясь в общественном месте - на автостанции пос. Геолог, выкурила сигарету, а окурок бросила на землю. На судебном заседании мать подростка признала вину и пояснила, что с ребенком проведена беседа, больше такое не повторится. Женщина попросила прощения и раскаялась в содеянном своей дочери, - рассказали в пресс-службе специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Атырауской области.