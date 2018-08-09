Мы посетили ряд торговых точек, которые пользуются популярностью среди уральцев. Нужно отметить, что родители вовсю закупают форму к школе, а также канцтовары. На школьной ярмарке, которую устраивается ежегодно в городе, возле торговых точек с канцтоварами не протолкнешься. - Уже почти середина августа. Еще недели 2-3 и снова начнется учебный год, поэтому мы уже сейчас закупаемся одеждой и канцтоварами. Цены, я вам скажу, не радуют. С каждым годом дорожает все. Хочется каких-то скидок, акций.Тем более у меня в этом году в школу идут сразу двое детей. Получается космическая сумма. А у некоторых по 4-5 детей школьного возраста. Это очень накладно, - говорит жительница города Алтынай. Так, в торговом центре можно купить костюм для мальчика из 2 предметов за 10 тысяч тенге, рубашки от 3500 тенге, туфли от 5500 тенге, спортивный костюм от 7500 тенге, кроссовки от 5500 тенге. Для девочки к этой цифре нужно добавить цены на бантики, гольфы и колготки. А это еще около 3000 тенге. Тогда как в специализированном магазине школьной формы цена одного пиджака колеблется в районе 10 тысяч тенге, а костюм школьникам обойдется в 17-20 тысяч тенге. В комплект входит пиджак и брюки темно-синего цвета. Рынок отличается не только более демократичными ценами, но и широким выбором фасонов и цветов. Так, костюм из 4 предметов (пиджак, жилет, 2 пары брюк) можно приобрести за 11 тысяч тенге. Для девочки нужно будет дополнительно приобрести аксессуары примерно на 2000 тенге. Тут можно, как говорится, и поторговаться. – У нас недорого. В отличии от торговых центров и бутиков цены у нас нормальные. Они за аренду дорого платят и цены у них соответственные. Хотя товар везде один. А здесь рынок. Тем более сейчас самая пора. Люди приезжают с поселков, чтобы детей одеть, - рассказывает продавец центрального рынка Сауле. Пошив одежды тоже разнообразный. На рынке можно встретить вещи как казахстанского производства, так и товары из Кыргызстана, Китая и Турции. Как стало известно, казахстанские вещи не самые дешевые, в отличие от Кыргызстана и Китая. По словам продавцов, отечественные производители используют качественные ткани и аксессуары при пошиве школьной формы. Стоит отметить, спортивный костюм для ребенка обойдется родителям в 5500-7000 тенге. Но большинство родителей, по словам продавцов, предпочитают покупать спортивное трико и футболку. Это сэкономит около 2000 тенге. К выбору школьных портфелей тоже нужно будет подойти со всей ответственностью. Если на рынке цена на ранцы колеблется от 2000 до 6500 тысяч тенге, то в гипермаркете можно приобрести рюкзаки от 1500 до 15 тысяч тенге, а в специализированном магазине канцтоваров можно купить ранец и за 17 и даже за 30 тысяч тенге с ортопедическим каркасом, сумкой для сменной обуви и пеналом в комплекте. Что же касается канцелярских товаров, то и тут цены везде разные. Так, тетрадь в 12 листов в магазинах канцтоваров стоит 12 тенге, а на школьной ярмарке - 14 тенге., а простые карандаши за 20 тенге, и 25 тенге соответственно. Цены на цветные карандаши зависят от качества и количества цветов. Так, самые бюджетные карандаши можно купить в гипермаркете за 149 тенге, тогда как на рынке цены начинаются от 220 тенге. Что касается дневников, то тут самые дешевые можно купить на рынке за 150 тенге, тогда как в специализированных магазинах канцтоваров они стоят 259 и 290 тенге. Стоит отметить, что самый дорогой дневник, который мы встретили на своем пути стоит 1890 тенге. Таким образом, обойдя все возможные торговые точки, можно сделать вывод, что каждый родитель одевает ребенка там, где ему это позволяет его бюджет. Найти товары подешевле в одном месте не получится, так как там, где канцтовары подешевле, к примеру, рюкзаки стоят дороже. Поэтому нужно вооружиться терпением и отправляться по рынкам и торговым домам уже сейчас.