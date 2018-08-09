Фото с сайта yvision Постановлением правительства Республики Казахстан от 28 августа 2013 года за №876 утвержден перечень объектов, уязвимых в террористическом отношении. Каждый объект УТО, включенный в список, должен иметь систему антитеррористической защиты, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Республики Казахстан. - В целях реализации требований данного постановления Правительства №191 проводятся проверки объектов УТО на соответствие их к предъявляемым требованиям по антитеррористической защищенности. Департаментом внутренних дел в настоящее время осуществляется проверка объектов УТО на предмет соответствия их антитеррористической защищенности, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. По результатам проверок, к административной ответственности за непринятие мер по обеспечению антитеррористической защищённости объектов административным судом привлечено 17 руководителей объектов УТО. По 16 материалам, 13 - по ст. 149 КоАП РК "Неисполнение требований антитеррористической защищенности" и 5 по ст. 462 ч. 3 КоАП РК "Неисполнение предписания выданное уполномоченным гос.органом". 2 руководителя привлечены к административной ответственности дважды, это руководители АО «Казахтелеком» и ОДЮСШ «Национальные виды спорта». В связи с этим ДВД ЗКО доводит до владельцев и руководителей объектов УТО, что за невыполнение требований по соблюдению антитеррористической защищенности влечет штраф: - на физических и должностных лиц в размере ста МРП (240500 тенге); - на субъектов малого предпринимательства или некоммерческой организации в размере двухсот МРП (481000 тенге); - на субъектов среднего предпринимательства в размере трехсот МРП (721500 тенге); - на субъектов крупного предпринимательства пятьсот МРП (1202500 тенге). При совершении повторно в течение года после наложения административного взыскания влекут штраф: - на физических и должностных лиц в размере двухсот МРП (481000 тенге тенге); - на субъектов малого предпринимательства или некоммерческой организации в размере трехсот МРП (721500 тенге); - на субъектов среднего предпринимательства в размере пятисот МРП (1202500 тенге) - на субъектов крупного предпринимательства в размере одной тысячи МРП (2405000 тенге).