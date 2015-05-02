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Социум

Более 400 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Атырау

Эта акция прошла в Атырау впервые и организована она была молодежным ресурсным центром города Атырау при поддержке акимата города. В начале апреля были опубликованы объявления в газетах и на различных информационных сайтах с призывом принять участие. Нужно было прийти в указанное место с фотографией дедов, прадедов, воевавших в Великой Отечественной войне и пройтись маршем по городу, тем самым отдать дань памяти героям войны. По словам руководителя Атырауского молодежного ресурсного центра Жасулана БИСЕМБИЕВА, регистрацию прошли более 400 человек. Жительница Атырау Валентина ХРУЛЕВА пришла поч
gorod
Более 400 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Атырау
Эта акция прошла в Атырау впервые и организована она была молодежным ресурсным центром города Атырау при поддержке акимата города. 
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polk10
 В начале апреля были опубликованы объявления в газетах и на различных информационных сайтах с призывом принять участие. Нужно было прийти в указанное место с фотографией дедов, прадедов, воевавших в Великой Отечественной войне и пройтись маршем по городу, тем самым отдать дань памяти героям войны. По словам руководителя Атырауского молодежного ресурсного центра Жасулана БИСЕМБИЕВА, регистрацию прошли более 400 человек. Жительница Атырау Валентина ХРУЛЕВА пришла почтить память отца. - Сегодня очень большой праздник для нас всех, потому что мы вспоминаем своих родственников, близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне, - рассказала Валентина. - Мой отец Николай ХРУЛЕВ ушел на войну в 1939 году, не окончив техникум. На фронт также были призваны его два брата Лев и Дмитрий ХРУЛЕВЫ, но они оба не вернулись  - пропали без вести. Отец был механиком авиационного полка, он прошел войну от самого начала до Берлина, у него много боевых наград. Папа очень мало рассказывал о войне и всегда вспоминал с большой грустью о военных годах. - Мой прадед погиб на войне, защищая Родину! Он совершил подвиг. Я горжусь им! И следуя его примеру, когда вырасту, стану военным, - говорит с гордостью правнук героя Советского Союза Борана НСАНБАЕВА Айбек НСАНБАЕВ. Участники акции в сопровождении военного духового оркестра прошли от здания компании «Тенгизшевройл» до площади Исатая-Махамбета. На площади состоялся концерт местных исполнителей. Там же был расположен пункт приема фотографий и биографий участников ВОВ для последующей сдачи в музей боевой славы при Атырауском институте нефти и газа.
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акция "Бессмертный полк"

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