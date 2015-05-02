Более 400 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Атырау

Эта акция прошла в Атырау впервые и организована она была молодежным ресурсным центром города Атырау при поддержке акимата города. В начале апреля были опубликованы объявления в газетах и на различных информационных сайтах с призывом принять участие. Нужно было прийти в указанное место с фотографией дедов, прадедов, воевавших в Великой Отечественной войне и пройтись маршем по городу, тем самым отдать дань памяти героям войны. По словам руководителя Атырауского молодежного ресурсного центра Жасулана БИСЕМБИЕВА, регистрацию прошли более 400 человек. Жительница Атырау Валентина ХРУЛЕВА пришла поч