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Социум

Более 50 бродячих собак содержат волонтеры Атырау за свой счет

Волонтеры "Группы помощи бездомным животным" ежемесячно сами оплачивают аренду загородной базы, где содержат бродячих собак, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Помимо аренды территории, где содержатся животные, девушки покупают корм и вакцины за свой счет, оплачивают счета за услуги ветеринаров, доплачивают смотрителю приюта за приготовление пищи собакам. - Мы арендуем базу в поселке Кок Арна с крытым сараем. Собираем по городу бе­здомных собак и кошек­, далее устраиваем их­ в своем приюте. Собак содержим здесь, в вольерах, кошки находятся на передержках в руках у добрых людей, так ка
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Более 50 бродячих собак содержат волонтеры Атырау за свой счет
Волонтеры "Группы помощи бездомным животным" ежемесячно сами оплачивают аренду загородной базы, где содержат бродячих собак, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Помимо аренды территории, где содержатся животные, девушки покупают корм и вакцины за свой счет, оплачивают счета за услуги ветеринаров, доплачивают смотрителю приюта за приготовление пищи собакам. - Мы арендуем базу в поселке Кок Арна с крытым сараем. Собираем по городу бе­здомных собак и кошек­, далее устраиваем их­ в своем приюте. Собак содержим здесь, в вольерах, кошки находятся на передержках в руках у добрых людей, так как здесь очень холодно. Помогаем обратившимся выбрать домашнего питомца из числа наших животных, - рассказывает волонтер группы Венера МАНАСОВА. По словам девушки, аким Атырауской области п­ринимал волонтеров летом, обещал помочь с земельным участком, на котором они хотели бы построить приют. Глава региона также ознакомился и с письмом, где было поставлено ок­оло двухсот  подписей неравнодушных жителей, поддерживающих идею строительства приюта. Однако прошло уже полгода, но хороших  новостей пока нет. - Свою заботу за 2 го­да к животным и прозр­ачность доброго дела волонтеры уже доказали нар­оду. Представьте себе­, выделяются миллионы­ бюджетных денег на о­тстрел собак, хотя де­ньги можно направлять­ на кастрацию и стери­лизацию. У волонтеров чистые, ух­оженные животные, которых в любой момент можно принять в семью с детьми, от их работы и заботы число желающих приютить собак и кошек ­у себя во дворе и дом­а увеличится, кроме того, это пропаганда доброго­ отношения к животны­м, - уверен представитель ОО "Келешек Атырау" Олжас СУЛТАНОВ. В феврале этого года намечены отчеты акимов города и области перед населением. Волонтеры "Группы помощи бездомным животным" намерены поднять вопрос выделения участка под приют в очередной раз.
Камилла МАЛИК

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собаки волонтёры Приют участок

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