Более 50 бродячих собак содержат волонтеры Атырау за свой счет

Волонтеры "Группы помощи бездомным животным" ежемесячно сами оплачивают аренду загородной базы, где содержат бродячих собак, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Помимо аренды территории, где содержатся животные, девушки покупают корм и вакцины за свой счет, оплачивают счета за услуги ветеринаров, доплачивают смотрителю приюта за приготовление пищи собакам. - Мы арендуем базу в поселке Кок Арна с крытым сараем. Собираем по городу бе­здомных собак и кошек­, далее устраиваем их­ в своем приюте. Собак содержим здесь, в вольерах, кошки находятся на передержках в руках у добрых людей, так ка