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Социум

Более 55 млрд тенге выделили на ремонт дорог в ЗКО

Ремонтом охвачено 662 километра дорог. Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления автодорог и пассажирского транспорта ЗКО Айдар Менеев рассказал, что в 2022 году на дороги региона выделили 55,7 миллиардов тенге. На них ведётся ремонт и строительство по 107 проектам на 662 километрах дорог всех значений. - Для развития автодорог областного и районного значения из бюджета предусмотрены 23,8 миллиарда тенге, в том числе из республиканского бюджета - 20,5 миллиардов тенге, из местного - 3,3 миллиарда тенге. Их общая протяженность на сегодня составляет 4 762 километра, - отметил Ай
Арайлым Усербаева
Более 55 млрд тенге выделили на ремонт дорог в ЗКО
Ремонтом охвачено 662 километра дорог.
Построить дороги на 230 улицах обещают в этом году в Атырау
Построить дороги на 230 улицах обещают в этом году в Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления автодорог и пассажирского транспорта ЗКО Айдар Менеев рассказал, что в 2022 году на дороги региона выделили 55,7 миллиардов тенге. На них ведётся ремонт и строительство по 107 проектам на 662 километрах дорог всех значений.
- Для развития автодорог областного и районного значения из бюджета предусмотрены 23,8 миллиарда тенге, в том числе из республиканского бюджета - 20,5 миллиардов тенге, из местного - 3,3 миллиарда тенге. Их общая протяженность на сегодня составляет 4 762 километра, - отметил Айдар Менеев.
К слову, в текущем году объём финансирования сферы дорог в два раза больше, чем в предыдущие годы, ведь в 2020 году было выделено 12 миллиардов тенге, в 2021 году – 15 миллиардов тенге. Работы ведутся на дорогах:
  • Барбастау - Акжайык - Индер (43 - 93 километры);
  • Чапаев - Жангала - Сайхин (130 - 191 километры);
  • Бурлин - Аксай - Жымпиты (68 - 139 километры);
  • Таскала - Аккурай - Болашак (96 - 157 километры);
  • Теректы (бывшая Фёдорвка) - Аксай (28 - 82 километры).
На сегодня отремонтировано 220 километров автодорог областного и районного значения, освоено 20,9 миллиардов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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