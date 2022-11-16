Более 55 млрд тенге выделили на ремонт дорог в ЗКО

Ремонтом охвачено 662 километра дорог. Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления автодорог и пассажирского транспорта ЗКО Айдар Менеев рассказал, что в 2022 году на дороги региона выделили 55,7 миллиардов тенге. На них ведётся ремонт и строительство по 107 проектам на 662 километрах дорог всех значений. - Для развития автодорог областного и районного значения из бюджета предусмотрены 23,8 миллиарда тенге, в том числе из республиканского бюджета - 20,5 миллиардов тенге, из местного - 3,3 миллиарда тенге. Их общая протяженность на сегодня составляет 4 762 километра, - отметил Ай