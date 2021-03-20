Более 55 тысяч жителей Актюбинской области привлекли к адмответственности

Об этом сообщили в департаменте полиции Актюбинской области. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, за два месяца этого года было выявлено 113 фактов курения в общественных местах. Все нарушители привлечены к ответственности по статье 441 КоАП РК "Нарушение запрета потребления табачных изделий". Стоит отметить, что курение разрешено в строго отведенных для этого местах. - Курение запрещается в подъездах домов, а также в организациях образования, в организациях для отдыха несовершеннолетних, организациях здравоохранения, пунктах общественного