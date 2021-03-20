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Социум

Более 55 тысяч жителей Актюбинской области привлекли к адмответственности

Об этом сообщили в департаменте полиции Актюбинской области. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, за два месяца этого года было выявлено 113 фактов курения в общественных местах. Все нарушители привлечены к ответственности по статье 441 КоАП РК "Нарушение запрета потребления табачных изделий". Стоит отметить, что курение разрешено в строго отведенных для этого местах. - Курение запрещается в подъездах домов, а также в организациях образования, в организациях для отдыха несовершеннолетних, организациях здравоохранения, пунктах общественного
Кристина Кобина
Более 55 тысяч жителей Актюбинской области привлекли к адмответственности
Об этом сообщили в департаменте полиции Актюбинской области. 
В Уральске на жилищный кооператив завели уголовное дело
В Уральске на жилищный кооператив завели уголовное дело
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, за два месяца этого года было выявлено 113 фактов курения в общественных местах. Все нарушители привлечены к ответственности по статье 441 КоАП РК "Нарушение запрета потребления табачных изделий". Стоит отметить, что курение разрешено в строго отведенных для этого местах. - Курение запрещается в подъездах домов, а также в организациях образования, в организациях для отдыха несовершеннолетних, организациях здравоохранения, пунктах общественного питания, кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, на спортивных аренах и в других общественных местах, - отметили в ведомстве. К слову, с начала года было выявлено 55540 административных правонарушений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Курение

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