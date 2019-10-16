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Социум

Более 6 млрд тенге требуется для завершения ремонта уральских дорог

В 2019 году из необходимых на ремонт городских улиц 7 млрд тенге было выделено всего 1,2 млрд тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Аскарбек Джаксыгулов, четыре объекта финансируются за счет средств КПО б.в., в том числе и реконструкция путепровода через железную дорогу в районе Нефтебазы. – В этом году на капитальный ремонт и реконструкцию дорог выделено 1,2 миллиарда тенге. Для завершения всех запланированных работ необходимо еще 6,1 миллиарда тенге. Еще четыре объекта фин
Арайлым Усербаева
Более 6 млрд тенге требуется для завершения ремонта уральских дорог
В 2019 году из необходимых на ремонт городских улиц 7 млрд тенге было выделено всего 1,2 млрд тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Аскарбек Джаксыгулов, четыре объекта финансируются за счет средств КПО б.в., в том числе и реконструкция путепровода через железную дорогу в районе Нефтебазы. – В этом году на капитальный ремонт и реконструкцию дорог выделено 1,2 миллиарда тенге. Для завершения всех запланированных работ необходимо еще 6,1 миллиарда тенге. Еще четыре объекта финансируются за счет средств КПО б.в., это капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Есенжанова от улицы Конкина до конечной остановки М-10 города Уральск, капитальный ремонт улицы Молдагуловой от улицы Тайманова до улицы Куличева, реконструкция подъездной дороги от ПДП-1 до границы города. На эти работы компания выделила около 8,3 миллиардов тенге. Капремонт улиц Есенжанова и Молдагуловой мы планируем закончить до конца этого года, омеговский путепровод будет сдан в следующем году, - рассказал Аскарбек Джаксыгулов. Переходящими с 2018 на 2019 год объектами являются ремонт на пяти улицах - это реконструкция автомобильных дорог в микрорайоне Балауса, капитальный ремонт улиц Даулеткерея, Кердери, Караша, Савичева, капитальный ремонт улицы Д.Нурпейсовой от улицы Мухита до улицы Елизарова, капитальный ремонт улиц Белинского, Космонавтов, Гоголя, Хорошкина в поселке Деркул, капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Строителей в поселке Зачаганск. – Ремонт на этих улицах завершен, за исключением реконструкции автомобильных дорог в микрорайоне Балауса. Начать здесь ремонтные работы в этом году не получилось из-за отсутствия финансирования. В  2019 году с переходом на 2020 год запланирован ремонт на 20 объектах, а это 41 улица протяженностью порядка 53 километров. Общая стоимость составляет более 7 миллиардов тенге. Капитальный ремонт подъездной дороги в промзоне Желаево города Уральск уже закончен и сдан. По улице Светлая от улицы Согласия до улицы Алаша, по улице Жамбыла от улицы Айталиева до улицы Ружейникова, по улице Жунисова от улицы Т.Масина до улицы Пугачева, по улице Елизарова от улицы Д.Нурпейсовой до улицы Жайык, по улице Аманжолова от улицы Сарайшык до улицы Пугачева, по улице Жунисова от улицы Т.Масина до улицы Пугачева, по улице 8 Марта от улицы Д.Нурпейсовой до улицы Пугачева, по улице Самарская от улицы Сарайшык до улицы Акмурзина ремонтные работы уже начаты. Там мы проложили тротуары, а в следующем году планируем завершить ремонт дорог. Чтобы полностью сдать объекты в этом году, нам не хватило денег. Например, для строительства внутриквартальных проездов и водоотведения талых вод в микрорайоне Сарытау требуется 1,2 миллиарда тенге, но в этом году нам выделили всего 25 миллионов тенге. Поэтому в этом году было решено проложить лишь тротуарные дорожки и подъездные пути к средней школе, - рассказал Аскарбек Джаксыгулов. По его словам, строительство внутриквартальных проездов и водоотведение талых вод ПДП-2 в поселке Деркул должно было начаться в этом году. Однако в проектно-сметную документацию было решено внести корректировки. – В данном проекте запланировано охватить ремонтом дорог на 50 улицах протяженностью 44 километра.  На ремонт требуется около 3,5 миллиардов тенге, но в этом году было выделено всего 100 миллионов тенге. По плану на эти средства мы должны были начать ремонт на центральной улице. Но в связи с выявлением недостатков в проекте выполняются работы по корректировке ПСД и дальнейшее прохождение вневедомственной экспертизы. К сожалению, в этом году ремонт дорог в поселке Деркул не начнется. Мы понимаем недовольство людей, но поделать ничего не можем. При достаточном выделении средств в следующем году мы закончим ремонтные работы на всех запланированных улицах, - отметил Аскарбек Джаксыгулов. На "ямочный ремонт" дорог в 2019 году было выделено 285,1 млн тенге. Текущий ремонт был произведен на 45 улицах города. На вопрос почему в начале года на ремонт городских улиц планировалось выделить 7 млрд тенге, а в итоге было выделено всего 1,2 млрд тенге, Аскарбек Джаксыгулов ответил, что такое решение было принято на сессии областного маслихата. – На капитальный ремонт и реконструкцию дорог выделено 1,2 млрд тенге, из них из областного бюджета - более одного миллиарда тенге, и городского бюджета - 122 миллиона тенге. Как вы видите, большая часть средств выделена из областного бюджета. Решения о выделяемых средствах принимаются на сессиях областного маслихата. По какой причине нам выделили такую сумму - я не знаю, - добавил Аскарбек Джаксыгулов.
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