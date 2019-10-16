Более 6 млрд тенге требуется для завершения ремонта уральских дорог

В 2019 году из необходимых на ремонт городских улиц 7 млрд тенге было выделено всего 1,2 млрд тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Аскарбек Джаксыгулов, четыре объекта финансируются за счет средств КПО б.в., в том числе и реконструкция путепровода через железную дорогу в районе Нефтебазы. – В этом году на капитальный ремонт и реконструкцию дорог выделено 1,2 миллиарда тенге. Для завершения всех запланированных работ необходимо еще 6,1 миллиарда тенге. Еще четыре объекта фин