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Социум

Более 6 тысяч гектаров вернули в собственность государства в ЗКО

Государству вернули неиспользуемые земли.
Кристина Кобина
Более 6 тысяч гектаров вернули в собственность государства в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Прокуратура Сырымского района ЗКО проверила, как соблюдается земельный закон, и нашла участки, которые владельцы забросили и долгое время не использовали по назначению, сообщает прокуратура ЗКО.

- После вмешательства прокуроров государству вернули больше 6 200 гектаров земли. Кадастровая стоимость этих участков превышает 75 миллионов тенге. Сейчас эти земли снова вводят в экономический оборот, - пояснили в надзорном органе. 

Сообщается, что местные акиматы должны отдать возвращенные участки добросовестным сельским жителям

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