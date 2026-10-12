Более 6 тысяч гектаров вернули в собственность государства в ЗКО

Прокуратура Сырымского района ЗКО проверила, как соблюдается земельный закон, и нашла участки, которые владельцы забросили и долгое время не использовали по назначению, сообщает прокуратура ЗКО.

- После вмешательства прокуроров государству вернули больше 6 200 гектаров земли. Кадастровая стоимость этих участков превышает 75 миллионов тенге. Сейчас эти земли снова вводят в экономический оборот, - пояснили в надзорном органе.

Сообщается, что местные акиматы должны отдать возвращенные участки добросовестным сельским жителям