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Социум

Более 700 госуслуг оказывает ЦОН в ЗКО

Из них 580 услуг оказывается через портал электронного правительства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала заместитель директора филиала государственной корпорации "Правительство для граждан" по ЗКО Жанна Батаргалиева, корпорация предоставляет государственные услуги уже более трех лет. - На сегодняшний день тут оказывается 723 государственные услуги. Из них 580 через портал электронного правительства, - отметила Жанна Батаргалиева. Заместитель директора филиала государственной корпорации "Правительство для граждан" по ЗКО напомнила, что
Кристина Кобина
Более 700 госуслуг оказывает ЦОН в ЗКО
Из них 580 услуг оказывается через портал электронного правительства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала заместитель директора филиала государственной корпорации "Правительство для граждан" по ЗКО Жанна Батаргалиева, корпорация предоставляет государственные услуги уже более трех лет. - На сегодняшний день тут оказывается 723 государственные услуги. Из них 580 через портал электронного правительства, - отметила Жанна Батаргалиева. Заместитель директора филиала государственной корпорации "Правительство для граждан" по ЗКО напомнила, что с 1 ноября 2019 года была отменена адресная справка и исключена из реестра государственных услуг. - Это означает, что с этого момента государственные органы, школы, медучреждения и иные организации не имеют права требовать от граждан адресные справки. Ее нельзя получить ни в государственной корпорации, ни через портал электронного правительства. Гражданин РК лишь может проверить свою регистрацию в личном кабинете через портал электронного правительства egov.kz. Таким образом, с отменой адресных справок более чем на 10 миллионов раз уменьшилось количество посещений граждан ЦОНа по Казахстану. За 9 месяцев месяцев этого года в области было выдано более 15 тысяч адресных справок, - пояснила Жанна Батаргалиева. Стоит отметить, что в этом году был открыт центр электронных услуг на базе ЦОНа, который находится по улице Жамбыла, 81 на первом этаже. - Тут услуги предоставляются в электронном порядке. Наши сотрудники самостоятельно оказывать их не имеют права, только разъяснить, показать, научить услугополучателя, как это делать, - отметила Жанна Батаргалиева. Жанна Батаргалиева пояснила, что в настоящее время набирает популярность бронирование электронной очереди при обращении в центр обслуживания населения. - Данная услуга существует давно, однако не пользовалась популярностью среди населения. На сегодняшний день в рамках популяризации электронных услуг получить номер электронной очереди можно путем их бронирования. То есть через egov.kz у нужно подать заявку и получить прикрепление в тот ЦОН, который их интересует, придя за полчаса они могут получить талон и в порядке электронной очереди получить нужную услугу без ожиданий. Хотим, чтобы люди получали услуги доступно, в определенное и удобное для них время, - дополнила Жанна Батаргалиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ЦОН госуслуги

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