Более 700 госуслуг оказывает ЦОН в ЗКО

Из них 580 услуг оказывается через портал электронного правительства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала заместитель директора филиала государственной корпорации "Правительство для граждан" по ЗКО Жанна Батаргалиева, корпорация предоставляет государственные услуги уже более трех лет. - На сегодняшний день тут оказывается 723 государственные услуги. Из них 580 через портал электронного правительства, - отметила Жанна Батаргалиева. Заместитель директора филиала государственной корпорации "Правительство для граждан" по ЗКО напомнила, что