За элитную недвижимость они оплатили 610 миллионов тенге налога на имущество. Большие ошибки, которые допускают многие во время косметического ремонта Фото с сайта pexels.com В комитете государственных доходов напомнили, в рамках налоговой реформы рассмотрят возможность введения «налога на роскошь». Налог будет взиматься при обретении дорогостоящего имущества и транспортных средств. К примеру, яхт и частных самолётов. В соответствии с оценочной стоимостью, предоставленной НАО «Правительство для граждан», основное количество налогоплательщиков - три миллиона человек (78,4%) являются владельцами имущества стоимостью до четырёх миллионов тенге.
- Имеются объекты налогообложения с высокой оценочной стоимостью. Количество владельцев недвижимого имущества стоимостью свыше 100 миллионов тенге составило 720 человек, которым в целом начислено 610 миллионов тенге налога на имущество. Основная часть таких собственников проживает в городах республиканского значения и в столице – 649 человек, - рассказали в КГД.
К слову, в основном оценочная стоимость и рыночная стоимость недвижимости отличаются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.