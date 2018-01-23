Рамиль БЕРКИМБАЕВ трижды ездил в Швейцарию на лечение рака глаз, но чтобы полностью восстановить зрение, необходима крупная сумма денег, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Все прежние поездки маленького Рамиля и его мамы в Женеву оплачивал немецкий фонд, однако теперь до 1 апреля им необходимо оплатить счет в клинике на сумму 25 000 франков (1 франк - 339 тенге - прим. автора). - У нас следующая поездка - 12 февраля, потом врач скажет, когда следующий прием. Последующие два курса лечения у нас оплачены, но нам нужно ездить в Швейцарию до декабря 2018 года. Сейчас клиника уже выставила нам счет в 25 тысяч франков или 1,5 млн рублей. Если перевести это в тенге, то получается 8,7 млн тенге. Таких денег нам до апреля не собрать, - говорит расстроенная мама Александра БЕРКИМБАЕВА. Со слов мамы, за время лечения у Рамиля левый глаз стал видеть на 100%, а вот правый глаз пока остается без изменений. - Каждый раз профессор в клинике делает сыну криотерапию, то есть замораживание раковой опухоли Сейчас очаги не активны, но все может измениться. Также врач велел делать гимнастику для глаз ежедневно. Я закрываю видящий глаз Рамилю и он по полчаса ходит так. Это необходимо для того, чтобы разработать правый глаз. Доктор сказал, что это должно помочь, - пояснила мама. Молодая семья живет на зарплату папы, так как Александра ухаживает за сыном. Сумму в 8,7 млн тенге им самим собрать не под силу, поэтому они вынуждены просить помощи у неравнодушных людей. Напомним, Рамилю в 1,5 года поставили диагноз рак обоих глаз. При этом в одном из них опухоль уже двойная. Мальчику делали химиотерапию в Алматы и Оренбурге, но положительных результатов это не дало. Единственная клиника, которая пообещала вернуть малышу зрение, находится в Швейцарии. Если Вы желаете помочь Рамилю БЕРКИМБАЕВУ, можете позвонить маме по номеру телефона: 8 747 162 66 34. Счет в Сбербанке 4263433991847390. Qiwi кошелёк +7 777-194-47-63. Kaspi gold 5169 4931 8059 3793. ИИН 930429400398. [email protected].