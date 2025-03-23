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Происшествия Социум

Более 8 тысяч поддельных долларов США нашли у жителя Атырау

Подозреваемый в сбыте крупной партии поддельных долларов США задержан в Атырау.
Дана Рахметова
Более 8 тысяч поддельных долларов США нашли у жителя Атырау

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте поддельных банкнот номиналом 50 долларов США, сообщает Polisia.kz.  

— При обыске у задержанного изъято 175 поддельных купюр на общую сумму 8 750 долларов США. Установлено, что мужчина занимался привозом и продажей автомобилей из-за рубежа. В настоящее время проводится проверка с целью установления источника получения поддельных денежных средств и выявления каналов их сбыта. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту изготовления, хранения или сбыта иностранной валюты либо ценных бумаг в иностранной валюте с целью сбыта. Проводится досудебное расследование, - сообщили полицейские.

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Иную информацию в интересах следствия не разглашают. 

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