К новому году  в городе повсеместно построят 40 новых детских площадок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из местного бюджета на эти цели было выделено 92 миллиона 800 тысяч тенге. Кроме того, новые детские аттракционы в Атырау появляются и за счет меценатов. Так, в августе этого года в центре города на площади в 2000 кв. м вырос детский городок, построенный за счет спонсоров стоимостью 77 миллионов тенге. Новая игровая и спортплощадка были построены за счет меценатов по ул. Сатпаева, 50, на благотворительные средства детские аттракционы установили и в мкр.Нурсая, 2. А жители многоэтажек, расположенных  по адресу: ул.Кулманова, 83B, 85, 87  проявили личную инициативу и построили спортивную площадку на собственные средства. Теперь местная детвора здесь может играть в футбол, волейбол и в другие подвижные игры. Камилла МАЛИК Фото из архива "МГ"