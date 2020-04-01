Специальными растворами обработаны оживленные улицы, проспекты, площади и скверы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как рассказал заместитель акима города Уральск Мирас Мулкай, к работам по дезинфекции привлечены не только сотрудники коммунальных служб, но и частных организаций.
– Дезинфекцией городских улиц, проспектов, площадей и скверов занимаются сотрудники 20 сотрудников ТОО "Жайык таза кала", 60 сотрудников ДЧС ЗКО, ТОО "Батыс су арнасы" и АО "Жайыктеплоэнерго". Кроме этого, в работе задействованы частные дезинфицирующие компании. Они обработали магистральные улицы города, проспекты Назарбаева, Евразия, улицы Курмангазы, Мухит, Сарайшык. Теперь на очереди проспект Абулхаир хана, улицы Сырыма Датова и Гагарина. Компании по вывозу мусора проводят обработку 600 мусорных контейнеров и площадки. В городе функционируют 107 КСК, в данный момент 70 из них также проводят дезинфицирующие работы, - сообщил Мирас Мулкай.
Стоит отметить, что санитарную обработку уже провели на территории городского парка культуры и отдыха, на площади Победы, на площади Первого Президента, на бульваре пешеходов между 4 и 6 микрорайонами, в сквере Кунаева. Общая площадь продезинфицированной территории составила 900 тысяч квадратных метров.
По словам Мираса Мулкаева, при въездах и выездах в город были установлены девять блокпостов, на которые организованы подвоз воды, питания, палатки, вагончики, освещение.
– На этих блокпостах дежурят сотрудники акимата, СЭС, полицейские и прокуроры. Пропускной режим будет осуществляться согласно спискам, утвержденным рабочей группой акимата, также при наличии справки с места работы, - добавил Мирас Мулкай.
Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев рассказал, что состояние госпитализированных в инфекционную больницу с коронавирусной инфекцией оценивается как удовлетворительное. Они получают необходимую медицинскую помощь.
– В домах, где обнаружена коронавирусная инфекция, проведены дезинфекционные работы. В ходе эпидемической проверки выявлены лица, контактировавшие с зараженными пациентами. Для этих лиц проведено лабораторное исследование анализов, результаты экспертизы отрицательные. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся 2 человека, в стационарном карантине 92 человека. В провизорном госпитале находятся 62 человека с признаками ОРВИ, карантинный госпиталь области помещено 28 человек, контактировавших с зараженными пациентами, - заявил Нурлыбек Мустаев.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 1 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 369, вылечились 24 человека, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
