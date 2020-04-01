Один из них находился в контакте с жительницей Уральска, у которой анализ на коронавирус подтвердился ранее, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Еще 6 случаев заражения коронавирусом выявлено в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области,  37-летний житель г.Атырау находился в списке контактных лиц с заразившейся жительницей Уральска в Атырау. У нее заболевание было выявлено уже по возвращению в родной город. Второй заболевший, 20-летний молодой человек, является пассажиром спецрейса Стамбул-Атырау, который приземлился в аэропорту 27 марта. Парень был госпитализирован в инфекционный стационар с ярко выраженными симптомами ОРВИ. Тест на коронавирус у него подтвердился при повторном обследовании, во время пребывания на карантине. Этим же рейсом прибыла зараженная 31-летняя женщина, которую также госпитализировали с аэропорта с симптомами ОРВИ 28 марта. 28-летняя жительница Кызылкугинского района обратилась в Областную больницу г.Атырау с симптомами ОРВИ. Тест на коронавирус у нее оказался положительным, в настоящее время формируется список контактных с больной. Кроме того, по решению управления здравоохранения Атырауской области, Областная больница закрыта на двухдневный карантин. В медучреждении проводится дезинфекция и изоляция контактных с зараженных медиков и пациентов. Таким образом, число зараженных коронавирусной инфекцией в Атырауской области возросло до 16. Все пациенты проходят лечение в инфекционном стационаре. Круг контактных лиц оперативно устанавливается и изолируется в карантинный стационар. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 1 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 369, вылечились 24 человека, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.