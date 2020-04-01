В салоне авто должен быть антисептик, а водитель должен быть в маске и в перчатках, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырау таксисты накручивают цены для иностранцев по 30 долларов Иллюстративное фото из архива "МГ" Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции власти города просят горожан пользоваться услугами только официально зарегистрированных таксомоторных компаний. Таких компаний в городе оказались всего четыре - такси "Азия", "Империя", "Каспий" и "Ардагер ОКСВА". - В качестве такси должны использоваться машины серийного производства, имеющие не менее четырех дверей. Запрещается обслуживать население авто с правосторонним рулевым управлением. Обязательно должно быть наличие предрейсового техосмотра, а также медицинского осмотра водителей. У них на руках должны быть путевые листы,  GPS-трекеры, а после каждого рейса салон авто должен быть полностью продезинфицирован, это касается поручней, ручек дверей, сидений, салона, - заявил заместитель акима города Мирас Мулкай. Стоит отметить, что водители должны находиться в масках и перчатках, а в салоне авто должны быть антисептики и санитайзеры. Салон автомашины должны проветривать каждые два часа. В такси должны находиться не более трёх человек. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 1 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 348. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. В области с 31 марта будет действовать карантин. В связи с чем в городе были установлены восемь блокпостов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  