В городе остается 11 зон очагов коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО подтверждено два случая заражения коронавирусом Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным управления здравоохранения Атырауской области, в связи с регистрациями случаев коронавирусной инфекции в г.Атырау в остается 11 зон очагов коронавирусной инфекции. - Ул. Шманова, 63; - Ул. Яблочная, 2; - Мкр. Ардагер, 5; - Ул. Узын-Арал, 30; - Мкр. Каспий, 19; - Мкр. Жулдыз, 19; - Нурсая, 52; - Ул. Маденова, 15; - Ул. Жазыкбаева, 20; - Ул. Курылысшылар, 147; - Мкр. Привокзальный 5, д 8 Под понятием "очаг коронавирусной   инфекции" подразумеваются дома, где проживали заражённые Covid-19 жители Атырау. В настоящее время, жильцы этих 11  домов изолированы, по результатам ПЦР-тестов, они абсолютно здоровы. Сами дома и квартиры проживающих тщательно продезинфицированы и никакой угрозы для местных жителей не представляют. Отметим, что двое заразившихся были помещены в инфекционный изолятор сразу же с аэропорта. В свои дома они заехать не успели. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 1 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 369, вылечились 24 человека, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.