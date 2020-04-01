Жители города тут же стали пересылать друг другу сообщения о якобы новом случае коронавируса, который впрочем не подтвердился, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 1 апреля, в социальных сетях и мессенджерах распространяется аудиосообщение с информацией о том, что в доме по улице Кердери, 164 обнаружен зараженный короновирусной инфекцией.
- Проходила мимо этого дома, говорят, что и там обнаружили зараженного. Дом, скорее всего, теперь будет на карантине, - говорит женщина в рассылаемом аудиосообщении.
В пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО опровергли информацию в рассылке.
- К нам не поступало вызова о заболевшем коронавирусом по этому адресу, - отметили санврачи.
Заместитель руководителя управления полиции города Уральск Жантемир Иманалиев рассказал, что 28 марта в 19.00 к ним поступила информация о том, что пропал 58-летний мужчина.
- 30 марта к нам обратилась жена пропавшего мужчины с заявлением. После чего мы начали проводить оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых выяснилось местонахождение мужчины: дом №164 по улице Курмангазы. Как оказалось, он снимал там квартиру. После приезда сотрудников полиции был обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти, - отметил Жантемир Иманалиев.
Заместитель руководителя управлении полиции Уральска пояснил, что, согласно алгоритму, сотрудники полиции оцепили дом.
- Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы проводят мероприятия. Также на место были вызваны сотрудники ДЧС ЗКО и департамента контроля качества и безопасности услуг по ЗКО для дезобработки квартиры и подъезда. Такие меры приняты, потому что мужчина не так давно прибыл из РФ, - рассказал он.
Стоит отметить, что на месте происшествия все работают в защитных комбинезонах.
- Просим жителей сохранять спокойствие и не распространять неподтвержденную и недостоверную информацию. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по ст.274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации". Ст.274 ч.4 п.2 "Распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения или в боевой обстановке, или в военное время, либо при проведении публичных мероприятий". Согласно статье, нарушителю грозит ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок. Для установления причины смерти труп будет направлен на СМЭ, - обратились к жителям области полицейские.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 1 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 369, вылечились 24 человека, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
Фото Медета МЕДРЕСОВА