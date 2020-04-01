Основателем компании является 21-летний Куанышбек Харесжанов, молодой и довольно успешный бизнесмен. Уже со студенческих лет он поставил цель построить свое дело и оставить о себе историю. – Сколько сил ты вложишь в свое дело, такая же будет отдача, и соответствующий результат будет получен в итоге. В своей работе я делаю акцент на качество. Это касается всего – качественные поставляемые материалы, качественное обслуживание, качественно обученные сотрудники и так далее, - говорит молодой предприниматель. Компания поставляет товары в основном из России, однако с 2019 года привозит товар из Великобритании. Клиентская база с каждым днем расширяется, и сейчас ТОО «АтырауЭлектроСнаб» поставляет продукцию не только по городу, но и по области и в другие регионы. Среди постоянных клиентов значатся такие крупные иностранные компании, как «Тенгизшевройл», «Сичим», «Бонатти», АНПЗ и этот список с каждым днем пополняется новыми довольными клиентами. – Цены у нас приемлемые, а качество на высоком уровне. Каждому новому клиенту предусмотрены скидки в размере 10% от общей суммы заказа. Для удобства своих клиентов у нас действует доставка по городу. Мы уделяем особое внимание на то, чтобы наши клиенты всегда были довольны. Доставка производится независимо от суммы заказа, - отметил Куанышбек Харесжанов.Стоит отметить, что в 2019 году компания получила лицензию на проведение электромонтажных работ. – Сейчас компания расширяется, у нас есть магазины, склады, а филиалы работают в шести городах Казахстана. Наши ребята проводят электромонтажные работы. Например, сейчас в городе строится новый жилой квартал и мы там проводим электромонтажные работы. Для нас это крупный договор, и мы очень ответственно к этому подходим, - говорит бизнесмен. ТОО «АтырауЭлектроСнаб» обеспечивает работой более 150 человек. Все они являются квалифицированными специалистами, регулярно проходят курсы повышения квалификации, курсы по технике безопасности, курсы по «1С Бухгалтерия» и английскому. Отличившихся работников компания на бесплатной основе отправляет на отдых. Планы на будущее у молодого руководителя грандиозные – открыть завод по нанотехенологиям, стать основателем собственного казахстанского бренда и, конечно же, оставить о себе историю. – История для нас важнее всего. Хочу, чтобы о нас говорили и о нас знали. Сейчас я ищу инвесторов, которые хотели бы вложиться в строительство нового завода. Проект у меня уже есть. Завод будет заниматься производством суперсовременной пожарной сигнализации, изготовлением металлических изделий. Материал мы будем возить из Европы, а сборкой будем заниматься сами, - добавил Куанышбек Харесжанов.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.